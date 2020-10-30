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Девушке выстрелили в глаз в центре Москвы
Фото: depositphotos.com

Девушке выстрелили в глаз в центре Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Рогожский Вал, 12 Карта всех событий

Неизвестный избил девушку и выстрелил ей в глаз из пневматического оружия в центре столицы. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Рогожский Вал, дом 12. Пострадавшую госпитализировали с огнестрельным ранением в области глаза. По ее словам, мужчина избил ее и выстрелил из пневматического оружия.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают подробности происшествия.

Ранее стало известно, что в четверг, 29 октября, в правоохранительные органы поступило сообщение о гражданине с оружием, который находился в подъезде дома по тому же адресу. Полицейские, прибывшие на место, никого не обнаружили.

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