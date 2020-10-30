ФСБ задержала трех росгвардейцев в Омске за взятку и хранение наркотиков

Фото: УФСБ РФ по Омской области

Омское управление ФСБ задержало сотрудников Росгвардии за получения взятки в 25 тысяч рублей от наркоторговца. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Задержание произошло в четверг, 22 октября, в Омске. По данным следствия, два сотрудника Росгвардии получили взятку от подозреваемого в приобретении наркотиков. С помощью денежного вознаграждения он решил избежать уголовной ответственности.

Во время обыска у командира взвода Росгвардии по региону нашли несколько свертков с наркотическими средствами весом в 70 грамм. Следствие считает, что эти вещества могли быть изъяты росгвардейцами у задержанных ими граждан.

Фото: УФСБ РФ по Омской области

— В настоящее время задержанным сотрудникам предъявлено обвинение, по инициативе следствия в отношении обвиняемых в получении взятки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а командиру взвода — в виде домашнего ареста, — сообщается на сайте СК.

Сотрудников нацгвардии подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

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