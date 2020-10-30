Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Молодым семьям разрешили дистанционно оформлять соцвыплаты на жилье
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Молодым семьям разрешили дистанционно оформлять соцвыплаты на жилье

Вероника Кузьминова

Общество

Молодым семьям в России упростили порядок получения социальных выплат на покупку или строительство жилья. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу, 30 октября.

Документы для оформления господдержки теперь можно подать через интернет. Для этого нужно воспользоваться личным кабинетом на портале госуслуг.

— На документах в электронной форме должна стоять простая электронная подпись одного из членов семьи, — говорится на сайте правительства.

Уточняется, что поддержку могут получить семьи, членам которых меньше 35 лет. При этом быть родителями не обязательно. Господдержка составляет до 35 процентов от общей стоимости жилья.

Читайте также: Путин поручил изучить вопрос об увеличении помощи детям, чьи родители не платят алименты

семьяМихаил Мишустинподдержка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина

Фейки о ковиде: как их распознать и уничтожить

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Русский с китайцем — братья навек?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Блогер или телезвезда — кто круче и богаче

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Диктатура Cети: готовимся к худшему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Конкин, Светличная: когда враждуют отцы и дети

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Замерз, уснул, ожил: как погрузить человека в спячку

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Зовите меня бабушкой

Все мнения
О проекте