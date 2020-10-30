Молодым семьям разрешили дистанционно оформлять соцвыплаты на жилье

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Молодым семьям в России упростили порядок получения социальных выплат на покупку или строительство жилья. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу, 30 октября.

Документы для оформления господдержки теперь можно подать через интернет. Для этого нужно воспользоваться личным кабинетом на портале госуслуг.

— На документах в электронной форме должна стоять простая электронная подпись одного из членов семьи, — говорится на сайте правительства.

Уточняется, что поддержку могут получить семьи, членам которых меньше 35 лет. При этом быть родителями не обязательно. Господдержка составляет до 35 процентов от общей стоимости жилья.

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