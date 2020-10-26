Путин поручил изучить вопрос об увеличении помощи детям, чьи родители не платят алименты
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ внести предложения о дополнительной поддержке детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 26 октября.
Отмечается, что данное поручение необходимо выполнить до 1 августа 2021 года, сообщается на сайте Кремля.
Ранее Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 декабря текущего года изучить вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в 100 процентов среднего заработка.
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