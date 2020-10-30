Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Семейные объятия самых редких крупных кошек в мире попали на видео
Фото: youtube.com / Земля леопарда

Семейные объятия самых редких крупных кошек в мире попали на видео

Виктория Федотова

Животные

В Сети набирает популярность короткий ролик, снятый в Приморском крае на территории национального парка «Земля леопарда». Фотоловушка впервые зафиксировала трогательный момент семейных объятий самки дальневосточного леопарда и ее котенка.

На кадрах видно, что мать обхватывает лапами мордочку ребенка и вылизывает ее. Котенок трется о мать.

— Это так называемый груминг — проявление родительского и дружелюбного поведения, возможного только у особей с привязанностью друг к другу. Эту форму поведения животные проявляют в комфортных для себя условиях, — сообщила сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Екатерина Блидченко.

В пресс-службе нацпарка сообщили, что котенку на вид пять месяцев. В таком возрасте они не отходят далеко от матери и будут с ней до полутора лет. Видео опубликовано на сайте национального парка.

Читайте также: Лучшей фотографией дикой природы в 2020 году стал снимок амурского тигра

соцсетиЗемля леопардавидео
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина

Фейки о ковиде: как их распознать и уничтожить

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Русский с китайцем — братья навек?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Блогер или телезвезда — кто круче и богаче

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Диктатура Cети: готовимся к худшему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Конкин, Светличная: когда враждуют отцы и дети

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Замерз, уснул, ожил: как погрузить человека в спячку

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Зовите меня бабушкой

Все мнения
О проекте