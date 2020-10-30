Семейные объятия самых редких крупных кошек в мире попали на видео
В Сети набирает популярность короткий ролик, снятый в Приморском крае на территории национального парка «Земля леопарда». Фотоловушка впервые зафиксировала трогательный момент семейных объятий самки дальневосточного леопарда и ее котенка.
На кадрах видно, что мать обхватывает лапами мордочку ребенка и вылизывает ее. Котенок трется о мать.
— Это так называемый груминг — проявление родительского и дружелюбного поведения, возможного только у особей с привязанностью друг к другу. Эту форму поведения животные проявляют в комфортных для себя условиях, — сообщила сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Екатерина Блидченко.
В пресс-службе нацпарка сообщили, что котенку на вид пять месяцев. В таком возрасте они не отходят далеко от матери и будут с ней до полутора лет. Видео опубликовано на сайте национального парка.
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