Семейные объятия самых редких крупных кошек в мире попали на видео

Фото: youtube.com / Земля леопарда

В Сети набирает популярность короткий ролик, снятый в Приморском крае на территории национального парка «Земля леопарда». Фотоловушка впервые зафиксировала трогательный момент семейных объятий самки дальневосточного леопарда и ее котенка.

На кадрах видно, что мать обхватывает лапами мордочку ребенка и вылизывает ее. Котенок трется о мать.

— Это так называемый груминг — проявление родительского и дружелюбного поведения, возможного только у особей с привязанностью друг к другу. Эту форму поведения животные проявляют в комфортных для себя условиях, — сообщила сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Екатерина Блидченко.

В пресс-службе нацпарка сообщили, что котенку на вид пять месяцев. В таком возрасте они не отходят далеко от матери и будут с ней до полутора лет. Видео опубликовано на сайте национального парка.

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