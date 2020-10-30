«Слава не вечна»: блогер Ящук резко отозвалась об Ивлеевой

Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Блогер-миллионник Натали Ящук резко отозвалась о своей коллеге Насте Ивлеевой. По словам Ящук, Ивлеева начала свой путь как простая девчонка, которая пьет пиво. Потом «у нее поперло», и она уже не пиво пьет, а вино с Киркоровым.

— Естественно ты и ведешь себя по-другому! Я не хочу ее оправдывать, у меня есть не разочарование... В свое время она меня очень вдохновляла, сейчас она меня не вдохновляет. Но у меня теплые чувства. Сейчас у нее идет не контент, а хайп на событиях, — считает блогер.

Ящук отметила, что Ивлеева сильно изменилась.

— Может ее это и тормознет, слава она же не вечна, — резко отозвалась Ящук.

По ее словам, все очень любили смотреть на тандем Насти Ивлеевой и Иды Галич, но «судьбинушка из развела». Дружба между блогерами это обычно взаимовыгодные отношения. Видео интервью опубликовано на YouTube.

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