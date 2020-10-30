Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Слава не вечна»: блогер Ящук резко отозвалась об Ивлеевой
Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

«Слава не вечна»: блогер Ящук резко отозвалась об Ивлеевой

Виктория Федотова

Звезды

Блогер-миллионник Натали Ящук резко отозвалась о своей коллеге Насте Ивлеевой. По словам Ящук, Ивлеева начала свой путь как простая девчонка, которая пьет пиво. Потом «у нее поперло», и она уже не пиво пьет, а вино с Киркоровым.

— Естественно ты и ведешь себя по-другому! Я не хочу ее оправдывать, у меня есть не разочарование... В свое время она меня очень вдохновляла, сейчас она меня не вдохновляет. Но у меня теплые чувства. Сейчас у нее идет не контент, а хайп на событиях, — считает блогер.

Ящук отметила, что Ивлеева сильно изменилась.

— Может ее это и тормознет, слава она же не вечна, — резко отозвалась Ящук.

По ее словам, все очень любили смотреть на тандем Насти Ивлеевой и Иды Галич, но «судьбинушка из развела». Дружба между блогерами это обычно взаимовыгодные отношения. Видео интервью опубликовано на YouTube.

Читайте также: «Я не сидела на жесткой диете»: Ивлеева рассказала, как похудела на 10 килограммов

мнениеблогслава
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина

Фейки о ковиде: как их распознать и уничтожить

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Русский с китайцем — братья навек?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Блогер или телезвезда — кто круче и богаче

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Диктатура Cети: готовимся к худшему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Конкин, Светличная: когда враждуют отцы и дети

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Замерз, уснул, ожил: как погрузить человека в спячку

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Зовите меня бабушкой

Все мнения
О проекте