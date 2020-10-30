Спасатели поймали змею на балконе жилого дома в Подмосковье

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На балконе жилого дома в городском округе Солнечногорск специалисты поймали змею. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Отмечается, что спасатели поймали змею, которая сбежала от хозяев одной из квартир жилого дома. Домой рептилию принес хозяин квартиры после рыбалки, чтобы показать ее маленькой дочке. Мужчина посадил змею в банку, однако спустя время обнаружил, что она уползла, передает агентство городских новостей «Москва».

— Засомневавшись в безобидности рептилии, рыбак вызвал спасателей, чтобы найти змею и убедиться в безопасности своих домочадцев. Дежурная смена спасателей обнаружила беглеца на балконе квартиры и установила, что это полоз — вид неядовитых змей из семейства ужеобразных, — уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что змею передали серпентологам. В ведомстве предупредили, что полоз не является ядовитой змеей, но в состоянии агрессии может больно укусить.

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