Дирижер Александр Ведерников умер на 57-м году жизни

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Главный дирижер и музыкальный руководитель Михайловского театра в Санкт-Петербурге Александр Ведерников умер в Москве в возрасте 56 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Дирижер скончался ночью. Причина смерти не уточняется. Последний раз Ведерников появлялся на сцене театра в воскресенье, 4 октября. Его последним спектаклем стала опера на открытии сезона «Сельская честь».

Позднее выяснилось, что причиной смерти Александра Ведерникова стал коронавирус. Об этом сообщили в Большом театре.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Ведерников родился 11 января 1964 года в семье солиста Большого театра Александра Филипповича Ведерникова. Он ушел из жизни в январе 2018 года. Ведерников-младший окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Восемь лет был главным дирижером Большого театра. С сентября 2018-го работал в Датской королевской опере. В феврале 2019 года стал музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра.