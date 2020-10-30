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Названа причина смерти дирижера Александра Ведерникова
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Названа причина смерти дирижера Александра Ведерникова

Вероника Кузьминова

Общество

Коронавирус стал причиной смерти дирижера Александра Ведерникова. Об этом сообщили в пресс-службе Большого театра в пятницу, 30 октября.

Там уточнили, что прощание с дирижером пройдет не в стенах театра, так как причиной смерти артиста стал коронавирус, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что главный дирижер и музыкальный руководитель Михайловского театра в Санкт-Петербурге Александр Ведерников умер в Москве в возрасте 56 лет.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Ведерников родился 11 января 1964 года в семье солиста Большого театра Александра Филипповича Ведерникова. Он ушел из жизни в январе 2018 года. Ведерников-младший окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Восемь лет был главным дирижером Большого театра. С сентября 2018-го работал в Датской королевской опере. В феврале 2019 года стал музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра.

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