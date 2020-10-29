Большой театр возобновит спектакли на Камерной сцене

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Никольская улица, 17с1 Карта всех событий

Спектакли возобновят на Камерной сцене имени Покровского в Большом театре. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

Первый спектакль пройдет в пятницу, 30 октября. На сцене покажут «Волшебную флейту» Моцарта. Также открылись кассы Камерной сцены на улице Никольской.

Ранее Большой театр отменил спектакли на Камерной сцене имени Покровского в период с 5 по 28 октября в связи с распространением коронавирусной инфекции. Параллельно закрылись кассы театра.

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