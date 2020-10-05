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Большой театр отменил спектакли на Камерной сцене из-за коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Большой театр отменил спектакли на Камерной сцене из-за коронавируса

Юлия Ямпольская

Город

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) отменил спектакли на Камерной сцене имени Покровского в период с 5 по 28 октября из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили на сайте театра.

Уточняется, что отменят спектакли «Турок в Италии» (8, 9 и 10 октября), «Сервилия» (16,17 и 18 октября), «Сорочинская ярмарка» (22, 23, 24 и 25 октября), а также «Нос» (28 октября).

— Выполняя указ мэра Москвы от 1 октября, вводящий дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса, Большой театр отменяет спектакли, которые должны были состояться на Камерной сцене имени Б. А. Покровского с 5 по 28 октября, — говорится в сообщении.

Деньги за билеты, купленные по карте, вернут не позднее 10 дней после даты отмененного спектакля. Билеты, которые купили за наличные, можно вернуть в течение 10 дней после даты отмененного представления.

При возврате билетов в кассе необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также перчаточно-масочный режим.

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