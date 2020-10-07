Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Большой театр закрыл две кассы из-за коронавируса
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Большой театр закрыл две кассы из-за коронавируса

Вероника Кузьминова

Город

Кассы Большого театра на Камерной сцене и в ГУМе временно закрыты. Об этом сообщили на сайте театра.

Изменения будут действовать до 28 октября.

Ранее власти Москвы закрыли продажу билетов на городские мероприятия в кассах. Театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения призвали перевести продажу билетов в электронный формат.

Также Большой театр отменил спектакли на Камерной сцене имени Покровского в период с 5 по 28 октября в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Работодателей оштрафуют за отсутствие сотрудников на удаленке

работа кассБольшой театркоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Шутка мирового масштаба

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киргизия — страна, не готовая к демократии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Алексей Розанов
Алексей Розанов

Жизнь на Землю пришла из космоса

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Букет из чужих цветов

Никита Масленников
Никита Масленников

Экономия выйдет туристу боком

Все мнения
О проекте