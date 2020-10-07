Большой театр закрыл две кассы из-за коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Кассы Большого театра на Камерной сцене и в ГУМе временно закрыты. Об этом сообщили на сайте театра.

Изменения будут действовать до 28 октября.

Ранее власти Москвы закрыли продажу билетов на городские мероприятия в кассах. Театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения призвали перевести продажу билетов в электронный формат.

Также Большой театр отменил спектакли на Камерной сцене имени Покровского в период с 5 по 28 октября в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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