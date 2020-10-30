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«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе в ночь на 31 октября
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе в ночь на 31 октября

Юлия Ямпольская

Город

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице и Подмосковье из-за тумана в ночь на 31 октября. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в Гидрометцентре России.

Отмечается, что туман и видимость 500–800 метров ожидаются в Москве, 200–700 метров — в регионе, передает агентство городских новостей «Москва».

Предупреждение действует с 21:00 30 октября до 9:00 31 октября.

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Подмосковьепогода в Москве«Желтый» уровень опасности
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