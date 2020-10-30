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Около шести зданий обрушились в Турции после сильного землетрясения
Фото: youtube.com/112NHN

Около шести зданий обрушились в Турции после сильного землетрясения

Евгения Звощик

Происшествия

По меньшей мере шесть зданий обрушились в турецком Измире из-за сильного землетрясения. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу в пятницу, 30 октября.

По его словам, никаких сведений о погибших не поступало из Ушака, Денизли, Манисы, Балыкесира, Айдына и Муглы. Сойлу также отметил, что в данный момент на месте происшествия работают команды спасателей.

Ту же информацию сообщил в своем микроблоге в соцсети Twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он уточнил, что все ведомства уже приступили к работе по ликвидации последствий сильного землетрясение в Измире.

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

Ранее РИА Новости сообщило, что на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6. Отмечалось, что эпицентр находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

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Турцияземлетрясениеобрушение здания
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