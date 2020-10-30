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Дело подростка из Татарстана передали в центральный аппарат СК
Фото: youtube.com/ТатарстанДа

Дело подростка из Татарстана передали в центральный аппарат СК

Вероника Кузьминова

Происшествия

Уголовное дело о 16-летнем подростке из Татарстана, который напал на полицейских с ножом, передадут в центральный аппарат Следственного комитета. Такое указание дал глава СК РФ Александр Бастрыкин в пятницу, 30 октября.

Он поручил тщательно установить «причины, побудившие подростка совершить особо тяжкие преступления, и условия, способствовавшие этому», говорится на сайте ведомства.

Напомним, инцидент произошел в Кукморском районе Татарстана ночью 30 октября. Участковый полицейский заметил неизвестного, который, предположительно, кидал «коктейли Молотова» у местного отделения МВД.

Полицейский и его коллега попытались задержать злоумышленника, но тот достал нож и ранил одного из правоохранителей. Сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие. Нападавший получил смертельное ранение. Погибшим оказался 16-летний подросток. СК возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В Кремле оценили действия подростка и назвали это «абсолютно криминальным преступлением».

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подростокТатарстанГСУ СК РФ
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