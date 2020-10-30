Разрушение жилого дома после землетрясения в Турции попало на видео

Фото: twitter.com/TRTWorldNow

Несколько домов обрушилось в турецком городе Измир после землетрясения магнитудой 6,6. Обрушение одного из зданий попало на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Подъем».

На кадрах виден семиэтажный дом, на котором уже заметны небольшие повреждения. Спустя несколько секунд дом обрушился, послышались крики. По некоторым пока неподтвержденным данным, под завалами могут находиться люди.

Видео: Telegram-канал «Подъем!»

Ранее РИА Новости сообщило, что на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6. Отмечалось, что эпицентр находился в районе города Сеферихисар в провинции Измир. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, все ведомства уже приступили к работе по ликвидации последствий сильного землетрясения.

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