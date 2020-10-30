Иосиф Пригожин перечислил главные качества идеальной женщины

Фото: instagram.com/valeriya

Продюсер Иосиф Пригожин перечислил качества идеальной женщины, с которой легко строить отношения. Мнением он поделился с Пятым каналом.

По его словам, представительниц прекрасного пола не украшают заносчивость и истеричность. Важно, чтобы дамы сохраняли великодушие и доброту, а также способность слышать своего возлюбленного и поддерживать баланс в отношениях.

Кроме того, Пригожин отметил такие качества, как ум и самодостаточность. Он отметил, что после угасания страсти в отношениях особенно важно, чтобы человек оставался интересным.

— Фантазии закончатся, интересы закончатся. А нужна все-таки умная женщина, мудрая, образованная. Когда женщина хочет, чтобы ее все время развлекали, — это такая временная история, а если женщина самодостаточная, она сама напитывает себя всеми красками мира, — заявил продюсер.

Он предупредил, что девушкам необходимо уметь уступать партнеру и искать компромиссы, а не постоянно настаивать на своем.

Также Пригожин привел в пример фразу, сказанную его супругой певицей Валерией. Ее смысл состоит в том, что в паре просит прощения именно тот, кто хочет сохранить любовь. Это, по мнению знаменитости, ключевое условие крепких отношений.

Читайте также: Харламов раскрыл истинную причину развода с Асмус