Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Иосиф Пригожин перечислил главные качества идеальной женщины
Фото: instagram.com/valeriya

Иосиф Пригожин перечислил главные качества идеальной женщины

Юлия Захарова

Звезды

Продюсер Иосиф Пригожин перечислил качества идеальной женщины, с которой легко строить отношения. Мнением он поделился с Пятым каналом.

По его словам, представительниц прекрасного пола не украшают заносчивость и истеричность. Важно, чтобы дамы сохраняли великодушие и доброту, а также способность слышать своего возлюбленного и поддерживать баланс в отношениях.

Кроме того, Пригожин отметил такие качества, как ум и самодостаточность. Он отметил, что после угасания страсти в отношениях особенно важно, чтобы человек оставался интересным.

— Фантазии закончатся, интересы закончатся. А нужна все-таки умная женщина, мудрая, образованная. Когда женщина хочет, чтобы ее все время развлекали, — это такая временная история, а если женщина самодостаточная, она сама напитывает себя всеми красками мира, — заявил продюсер.

Он предупредил, что девушкам необходимо уметь уступать партнеру и искать компромиссы, а не постоянно настаивать на своем.

Также Пригожин привел в пример фразу, сказанную его супругой певицей Валерией. Ее смысл состоит в том, что в паре просит прощения именно тот, кто хочет сохранить любовь. Это, по мнению знаменитости, ключевое условие крепких отношений.

Читайте также: Харламов раскрыл истинную причину развода с Асмус

отношенияИосиф Пригожинморальные качества
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Андреева
Елена Андреева

Первые признаки улучшения

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прощание с Аввой

Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина

Фейки о ковиде: как их распознать и уничтожить

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Русский с китайцем — братья навек?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Блогер или телезвезда — кто круче и богаче

Все мнения
О проекте