Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки бизнеса в период пандемии

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные власти выделили почти 1,7 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса на фоне пандемии. Об этом в пятницу, 30 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Москва приняла серьезные меры для поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии. На сегодня мы одобрили больше 1300 заявок на субсидии и гранты — это почти 1,7 миллиарда рублей, — отметил глава города на личной странице «ВКонтакте».

По его словам, средства получили социальные предприятия, резиденты технопарков, гостиницы, участники Московского инновационного кластера и другие. Мэр привел в пример предпринимателя Ангелину Трухачеву, которая владеет студией плавания для детей. Выделенные городом средства она направит на покупку оборудования и сохранение льгот для детей с особенностями развития.

Кроме того, субсидию получит центр по уходу и присмотру за детьми, деньги пойдут на открытие еще одного центра.

Сергей Собянин напомнил горожанам о возможности получить консультацию специалистов департамента предпринимательства. Для получения субсидии необходимо оставить заявку на сайте. Ответы на интересующие вопросы можно получить по телефону +7(499)283-97-21.

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