Патрушев сообщил о предотвращении пяти терактов в Центральной России за год

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Пять террористических актов предотвратили в Центральной России за год. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу, 30 октября, во время выступления на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО.

По его словам, три из пяти предотвращенных терактов готовились в местах массового пребывания людей. Патрушев уточнил, что предотвратить преступления удалось благодаря работе органов безопасности и правоохранительных органов на территории округа.

Кроме того, он добавил, что в регионах были актуализированы перечни мест массового пребывания людей, завершена их паспортизация. Также были приняты дополнительные меры по оперативному доведению до граждан информации в случае возникновения террористической угрозы и необходимых действиях в подобных условиях, передает РИА Новости.

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