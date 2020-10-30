Хирург рассказала, как ухаживать за веками после блефаропластики

Фото: Из личного архива Любови Гауэр

Чтобы надолго сохранить красоту и молодость взгляда, женщины прибегают к блефаропластике — операции по коррекции тканей век. Сегодня она является одной из самых востребованных в мире, и неслучайно: ее результаты видны практически сразу, а реабилитация отличается легкостью и кратковременностью. Однако, чтобы эффект от этой процедуры сохранялся длительный период, за тонкой кожей вокруг глаз необходимо правильно ухаживать. Подробнее об этом рассказала пластический хирург Любовь Гауэр.

Безусловно, для поддержания результата после операции пациенту необходимо научиться грамотно ухаживать за собой, соблюдая правила реабилитации и требования своего хирурга, который исходит из особенностей лица.

Уход в первые дни после операции

Так как пластика век является малоинвазивным вмешательством, которое зачастую проводится под местной анестезией, реабилитационный период после этой манипуляции достаточно короткий. Уже спустя месяц об операции практически ничего не будет напоминать.

Такие досадные вещи, как синяки, дискомфорт или ощущение сухости глаз, пройдут уже через неделю-две, в зависимости от типа процедуры. Так, объемным вмешательством является круговая блефаропластика. Однако и после нее восстановление занимает не более месяца. А верхняя или нижняя пластика век еще быстрее позволяет вернуться к естественному образу жизни.

Правда, иногда бывают ситуации, когда пациенты испытывают некоторые проблемы со зрением, — бывают ощущения помутнения, некоторого размытия, которые длятся от нескольких часов до нескольких дней, и до исчезновения этого симптома пациенту лучше не управлять автомобилем.

В первые 24 часа после операции не запрещается принятие душа, можно помыть и голову, однако стоит постараться ограничить попадание воды в глаза. В этот период может выделяться сукровица, которую можно снимать аккуратными движениями с помощью ватных тампонов с хлоргексидином или физраствором.

Блефаропластика и спорт

В целом после данной коррекции пациент сразу же возвращается к нормальной жизни. Однако серьезные спортивные и иные физические нагрузки, которые могут вызвать кровоизлияния, разрывы швов, стоит отложить как минимум на неделю-две.

Косметика и макияж

Важно избегать попадания на область швов в первый послеоперационный месяц декоративной косметики. Не стоит, если только это не прописал ваш хирург, пользоваться и любыми лечебными мазями или кремами. Однако об уходе за всем лицом забывать не стоит, в том числе важно пользоваться сыворотками, масками и прочими видами уходовых средств.

Декоративную косметику некоторые пациенты накладывают уже по завершении первых 10 дней реабилитации — например, красят той же тушью ресницы. Конечно, это возможно только, когда восстановление проходит без осложнений и хирург дал на это согласие.

Стоит помнить о том вреде, который представляет собой ультрафиолетовое излучение, поэтому после пластики век рекомендовано надевать солнцезащитные очки с UF-фильтром, ведь глаза после данной коррекции становятся более чувствительными.

Дополнительные правила реабилитации

В первую очередь несколько дней нужно стараться не наклонять голову вниз, а в качестве позы сна выбирать вариант лежа на спине, лицом вверх.

Что касается ношения контактных линз, то в первые две недели о них следует забыть и перейти на очки, чтобы снизить риски развития осложнений. Вообще, если говорить о нагрузке на глаза, то стоит по возможности сократить ее, избегая работы на компьютере или планшете.

В случае если у пациента возникают боли или сильные отеки в первые послеоперационные дни, можно принять анальгетик или иной обезболивающий препарат.

Иногда доктор может порекомендовать прикладывать к глазам холодные компрессы с физраствором, которые помогут снять отечность и синяки.

Что же касается различных сложных косметологических процедур, таких как инъекции ботокса, лифтинг и прочих, их пациент сможет получить не ранее чем через два месяца с момента проведения операции.

Обо всех этих правилах на предварительной консультации рассказывает пластический хирург.

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