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В Роскачестве назвали лучший кетчуп
Фото: pixabay.com

В Роскачестве назвали лучший кетчуп

Евгения Звощик

Потребление

Специалисты Роскачества проверили несколько марок кетчупа, которые продаются на российском рынке. В частности, была исследована продукция брендов «Балтимор», «Слобода», «То, что надо!», «Красная цена», «Махеевъ», «365 дней» и Heinz.

Все товары были проверены на соответствие нормам законодательства, на состав, а также вкус и качество. Результаты исследования показали, что все проверенные кетчупы соответствуют обязательным требованиям. При этом бренды «Слобода» и Heinz также соответствовали опережающим требованиям Роскачества. Речь идет об отсутствии в составе искусственных консервантов, сахарозаменителей и крахмала.

Уточняется, что три производителя использовали сорбиновую кислоту, четыре — бензойную, два — сахарин, пять — крахмал. По законодательству это не запрещено, при том что каждый производитель честно указал все добавки и консерванты на этикетке.

Добавляется, что по внешнему виду ни одна марка не соответствовала опережающему стандарту Роскачества. Данный соус должен быть в виде пастообразной массы без семечек, частичек кожицы и грубых частиц плодов. Однако в образцах каждой из вышеперечисленных марок были обнаружены семечки томатов, сообщается на сайте организации.

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