Лукашенко рассказал, что договорился с Путиным всегда быть опорой друг другу

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и российский президент Владимир Путин договорились всегда быть надежной опорой друг другу. Об этом он сообщил во время встречи с коллективом МВД республики в пятницу, 30 октября.

— Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас — у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко — других друзей нет, — пояснил президент Белоруссии.

Кроме того, он вновь подчеркнул особый характер отношений Минска и Москвы, а также общность народов двух стран, уточнив, что «русские люди — это наше». Лукашенко добавил, что Белоруссия продемонстрировала своим западным партнерам, что является «самостоятельной и самодостаточной нацией», передает БелТА.

Читайте также: Лукашенко объяснил ряд перестановок в силовом блоке Белоруссии