Лукашенко объяснил ряд перестановок в силовом блоке Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел ряд перестановок в силовом блоке, эти действия он объяснил тем, что направил на «ответственные участки» осведомленных людей. Об этом сообщает БелТА в четверг, 29 октября.

Ранее глава государства назначил госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика своим помощником — инспектором по Брестской области. Кроме того, глава МВД Юрий Караев стал инспектором по Гродненской области, а замглавы МВД Александр Барсуков — в Минске.

— Публично хочу довести до всех присутствующих: мною принято кадровое решение, и вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны, — сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что кадровые изменения не закончены, и еще неизвестно, во что это может «вылиться».

Президент уточнил, что сотрудники, которые были назначены на должность помощников, являются «людьми осведомленными», которых «не нужно вводить в курс дела».

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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