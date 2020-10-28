Власти Белоруссии заявили о попытке около тысячи «иностранных инструкторов» въехать в республику

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Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев сообщил, что власти республики пресекли въезд в страну до тысячи «иностранных инструкторов» для протестующих граждан. По его словам, сейчас таких людей в Белоруссии единицы.

— К счастью для нас и к сожалению для них, работает прекрасно Госпогранкомитет, который профессионально отсекает их («иностранных инструкторов» — прим. «ВМ»), — заявил Караев в интервью политологу Александру Сосновскому.

Он также уточнил, что радикальные протестующие в основном обучают друг друга в Telegram-каналах и чатах. Интервью главы МВД Белоруссии опубликовано в Telegram-канале «Белорусский союз журналистов».

Ранее в Госпогранкомитете республики сообщили, что за минувшую неделю практически 600 иностранцам, которые не могли четко пояснить цели своего визита, было отказано во въезде в Белоруссию.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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