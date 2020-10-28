Лукашенко сообщил об источнике финансирования бастующих на заводах

Александр Лукашенко заявил, что бастующие на заводе «проплачены» / Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об источнике финансирования рабочих заводов, которые активно выступают за забастовку на предприятиях республики. Об этом глава страны сообщил в ходе совещания.

По словам белорусского лидера, наиболее активные бастующие получают финансирование из-за границы.

— Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы, которые не хотят. Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, — сказал Лукашенко. Фрагмент совещания был показан в эфире канала «Беларусь 1».

Он подчеркнул, что бастующие на заводах «проплачены».

— Им до сих пор платят из Польши, Литвы, — заявил президент Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Cрок «ультиматума», который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям страны, истек 25 октября. Она объявила, что с понедельника, 26 октября, в республике началась общенациональная забастовка. Среди требований заявляются отставка Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, прекращение «насилия на улицах» со стороны силовиков по отношению к протестующим.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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