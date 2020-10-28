Лукашенко сообщил об источнике финансирования бастующих на заводах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об источнике финансирования рабочих заводов, которые активно выступают за забастовку на предприятиях республики. Об этом глава страны сообщил в ходе совещания.
По словам белорусского лидера, наиболее активные бастующие получают финансирование из-за границы.
— Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы, которые не хотят. Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, — сказал Лукашенко. Фрагмент совещания был показан в эфире канала «Беларусь 1».
Он подчеркнул, что бастующие на заводах «проплачены».
— Им до сих пор платят из Польши, Литвы, — заявил президент Белоруссии, сообщает РИА Новости.
Cрок «ультиматума», который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям страны, истек 25 октября. Она объявила, что с понедельника, 26 октября, в республике началась общенациональная забастовка. Среди требований заявляются отставка Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, прекращение «насилия на улицах» со стороны силовиков по отношению к протестующим.
Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.
16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.
Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.
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