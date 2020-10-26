Власти Белоруссии оценили влияние призывов к забастовкам на работу предприятий

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Призывы забастовкам не нанесли экономического ущерба промышленным предприятиям Белоруссии. Соответствующее заявление сделал министр промышленности республики Петр Пархомчик в понедельник, 26 октября.

— Продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю, — передает слова Пархомчика агентство БелТА.

Он также отметил, что с учетом призывов к забастовкам руководители белорусских предприятий перед выходными провели беседы со своими коллективами. Также был усилен пропускной режим.

В понедельник, 26 октября, начали появляться сообщения о том, что на некоторых предприятиях в стране начались забастовки и массовые протестные акции. По предварительной информации, оппозиционные настроения поддержали рабочие завода «Гродно Азот», Минского тракторного завода, Минского электротехнического завода, Минского завода колесных тягачей, минского завода компании «Интеграл», ЖК «Лазурит», завода бытовой техники «Атлант» и агрокомбината «Дзержинский». В свою очередь власти на местах заявляют, что протестов нет.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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