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Песков заявил, что Москва не будет давать советов Лукашенко
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Песков заявил, что Москва не будет давать советов Лукашенко

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия не будет давать никаких советов Белоруссии, так как это может быть расценено как попытка вмешательства в происходящее, чего РФ никогда не делала и делать не планирует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 26 октября.

По его словам, вопрос от журналистов, что в Кремле могут посоветовать Лукашенко — жесткий разгон протестующих или диалог с ними, сформулирован провокационно.

— В данном случае любые какие-то публично озвученные советы были бы ничем иным, как попыткой вмешательства в происходящее. Мы этого не делали и делать не будем, — сказал Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь ответил на слова кандидата в президенты США Джо Байдена об угрозе от России.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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БелоруссияАлександр ЛукашенкоДмитрий Песков
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