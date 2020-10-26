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В Кремле ответили на слова Байдена об угрозе от России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Кремле ответили на слова Байдена об угрозе от России

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Никакой угрозы от России Соединенным Штатам не транслируется, жаль, что РФ воспринимается американцами как противник. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Америки Джо Байдена.

Ранее Байден заявил, что Россия является в настоящее время самой значительной угрозой для Соединенных Штатов. Отвечая на вопрос об угрозах, стоящих перед США, Байден отметил, что «в плане подрыва нашей безопасности и альянсов» прежде всего следует помнить о России.

— Это совсем не так, мы с этим абсолютно не согласны. Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к Российской Федерации. И что наша страна позиционируется как какой-то противник. Это не так, — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что конфликт в Карабахе может быть решен только мирным путем.

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Дмитрий ПесковДжозеф БайденКремль
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