В Кремле ответили на слова Байдена об угрозе от России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Никакой угрозы от России Соединенным Штатам не транслируется, жаль, что РФ воспринимается американцами как противник. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Америки Джо Байдена.

Ранее Байден заявил, что Россия является в настоящее время самой значительной угрозой для Соединенных Штатов. Отвечая на вопрос об угрозах, стоящих перед США, Байден отметил, что «в плане подрыва нашей безопасности и альянсов» прежде всего следует помнить о России.

— Это совсем не так, мы с этим абсолютно не согласны. Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к Российской Федерации. И что наша страна позиционируется как какой-то противник. Это не так, — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что конфликт в Карабахе может быть решен только мирным путем.

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