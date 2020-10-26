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В Кремле заявили об уходе волны коронавируса «на восток от Москвы»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Кремле заявили об уходе волны коронавируса «на восток от Москвы»

Ростислав Зубков

Общество

В настоящее время регионы России испытывают влияние основной силы эпидемиологического удара, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, волна пандемии коронавируса сместилась на восток страны. В целом вся ситуация с COVID-19 на данный момент достаточно тяжелая, считает представитель Кремля.

— Основная сила эпидемиологического удара, что называется, пришлась на регионы, волна ушла на восток от Москвы, — цитирует РИА Новости Пескова.

Он добавил, что борьба с распространением инфекции требует серьезных мер и решений от властей.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 17 347 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 1 531 224 случая заболевания «ковидом» и 26 269 летальных исходов (+219 за сутки). При этом 1 146 096 пациентов переболели и выздоровели.

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