В Кремле заявили об уходе волны коронавируса «на восток от Москвы»
В настоящее время регионы России испытывают влияние основной силы эпидемиологического удара, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, волна пандемии коронавируса сместилась на восток страны. В целом вся ситуация с COVID-19 на данный момент достаточно тяжелая, считает представитель Кремля.
— Основная сила эпидемиологического удара, что называется, пришлась на регионы, волна ушла на восток от Москвы, — цитирует РИА Новости Пескова.
Он добавил, что борьба с распространением инфекции требует серьезных мер и решений от властей.
Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 17 347 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 1 531 224 случая заболевания «ковидом» и 26 269 летальных исходов (+219 за сутки). При этом 1 146 096 пациентов переболели и выздоровели.
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