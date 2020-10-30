Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 12 человек

Фото: twitter.com / Elisa Perrigueur

В результате мощного землетрясения в Турции погибли 12 человек. Об этом сообщили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) в пятницу, 30 октября.

Кроме того, выросло количество пострадавших — по последним данным, 419 человек получили травмы различной степени тяжести, передает Интерфакс.

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Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. В Греции известно о двух погибших детях, на которых упала стена.

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