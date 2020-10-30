Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 12 человек
В результате мощного землетрясения в Турции погибли 12 человек. Об этом сообщили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) в пятницу, 30 октября.
Кроме того, выросло количество пострадавших — по последним данным, 419 человек получили травмы различной степени тяжести, передает Интерфакс.
Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. В Греции известно о двух погибших детях, на которых упала стена.
Читайте также: Путин выразил соболезнования Эрдогану после землетрясения в Измире