Путин выразил соболезнования Эрдогану после землетрясения в Измире

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями из-за погибших и серьезных разрушений после мощного землетрясения в провинции Измир. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Российский лидер попросил своего турецкого коллегу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате происшествия.

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир.

В результате инцидента в Турции погибли четыре человека, еще около 321 человека получили ранения различной степени тяжести. Спасатели работают на завалах 12 разрушенных зданий

В Греции известно о двух погибших детях, на которых упала стена.

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