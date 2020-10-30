Около 70 человек извлекли из-под завалов после землетрясения в Турции

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Спасатели извлекли по меньшей мере 70 человек из-под завалов после землетрясения, произошедшего в Измире на западе Турции. Об этом сообщил губернатор провинции Измир Явуз Селим Кешгер в эфире телеканала NTV.

Он отметил, что, предварительно, в результате происшествия погибли четыре человека. Еще более 150 получили ранения различной тяжести.

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Ранее сообщалось, что на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6. Отмечалось, что эпицентр находился в районе города Сеферихисар в провинции Измир. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, все ведомства приступили к работе по ликвидации последствий сильного землетрясение. В результате происшествия были разрушены несколько домов.

Посольство РФ в Анкаре пока не получало информацию о пострадавших при землетрясении в Турции россиянах.

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