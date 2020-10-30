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Посольство не получало информацию о пострадавших при землетрясении в Турции россиянах
Фото: twitter.com/JulianRoepcke

Посольство не получало информацию о пострадавших при землетрясении в Турции россиянах

Евгения Звощик

Общество

Информации о гражданах России, пострадавших при землетрясении в турецком Измире, на данный момент нет. Об этом сообщила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

— Сотрудники посольства находятся на связи с местными властями, выясняют, имеются ли пострадавшие, и, если таковые есть, есть ли среди них наши граждане, — пояснила представитель российской дипмиссии.

По ее словам, в данный момент почетное консульство в Измире мобилизовано для организации приема звонков проживающих в провинции россиян для оказания возможной помощи, передает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

Ранее сообщалось, что на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6. Отмечалось, что эпицентр находился в районе города Сеферихисар в провинции Измир. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, все ведомства уже приступили к работе по ликвидации последствий сильного землетрясение.

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