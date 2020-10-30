Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стало известно, каким знакам зодиака 2021 год принесет трудности
Фото: pixabay.com

Стало известно, каким знакам зодиака 2021 год принесет трудности

Юлия Захарова

Общество

Представителей нескольких знаков зодиака ожидает непростой год. Об этом предупредила астролог Лилия Любимова.

— Более сложный год будет для таких знаков, как Скорпион и Телец. Здесь могут быть всякие сложности, срывы планов, конфликты с начальством, какие-то карьерные неурядицы, — отметила специалист.

По ее словам, рожденным под этими созвездиями людям следует отложить реализацию некоторых планов на более поздний срок.

А вот Девам и Ракам Любимова предсказала год скрытых возможностей. Представители этих знаков смогут найти человека, который обеспечит надежную протекцию. Причем он вполне может оказаться давним знакомым.

Внимательнее относиться к деньгам астролог посоветовала Тельцам и Близнецам, которым 2021 год сулит финансовые трудности. Первые могут столкнуться с ними в первой половине года, вторые — во втором полугодии, сообщает Пятый канал.

Ранее Любимова перечислила знаки зодиака, которые ждет успех в предстоящем году

Читайте также: Пять знаков зодиака, которым грозит развод в ноябре

знаки зодиакаастрологпрогноз
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пробейте, пожалуйста, килограмм семечек

Елена Андреева
Елена Андреева

Первые признаки улучшения

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прощание с Аввой

Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина

Фейки о ковиде: как их распознать и уничтожить

Все мнения
О проекте