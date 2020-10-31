Дом Ротару ограбили на шесть миллионов рублей

Фото: instagram.com/sofiarotaru_fan

Грабители проникли в дом народной артистки СССР Софии Ротару в Крыму и вынесли из него вещи и ценности на шесть миллионов рублей.

Инцидент произошел в поселке Никита недалеко от Ялты. Ротару купила участок в этом районе в 1970-е годы, когда ей рекомендовали крымский воздух при лечении туберкулеза.

Как рассказал сосед певицы, Ротару в последнее время практически не бывала в доме. За особняком присматривала прислуга.

Другие подробности и комментарии Ротару относительно происшествия не поступали, сообщает Sobesednik.ru.

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