Число жертв землетрясения в Турции достигло 24 человек

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В результате землетрясения на западе Турции погибли 24 человека, информирует национальное агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 20 октября, эпицентр располагался в море в районе города Сеферихисар. Толчки также почувствовали на соседних греческих островах, сейсмологи оценили их в 6,9 балла.

Помимо погибших известно о 804 пострадавших в Турции, а также двух погибших и 20 пострадавших в Греции, сообщает РИА Новости.

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