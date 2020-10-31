Число жертв землетрясения в Турции достигло 24 человек
В результате землетрясения на западе Турции погибли 24 человека, информирует национальное агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 20 октября, эпицентр располагался в море в районе города Сеферихисар. Толчки также почувствовали на соседних греческих островах, сейсмологи оценили их в 6,9 балла.
Помимо погибших известно о 804 пострадавших в Турции, а также двух погибших и 20 пострадавших в Греции, сообщает РИА Новости.
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