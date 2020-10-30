Около 20 человек пострадали при землетрясении на греческом острове Самос

Фото: flickr.com / Dalibor Tomic

Около 20 человек получили ранения из-за землетрясения на греческом острове Самос. Об этом сообщает общественное телевидение ERT в пятницу, 30 октября.

Отмечается, что серьезные переломы получили 14-летний подросток и 63-летняя женщина. Их перевезли в Афины для оказания медицинской помощи.

Также известно, что при землетрясении погибли двое школьников — 15-летний юноша и 17-летняя девушка. Они шли по узкой улице города, когда рухнула стена.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. По последним данным, в результате происшествия в Турции пострадали 522 человека и погибли 12 человек.

Читайте также: Путин выразил соболезнования Эрдогану после землетрясения в Измире