Два школьника погибли из-за землетрясения в Греции

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Двое детей — девочка и мальчик — погибли в результате землетрясения на греческом острове Самос. Об этом сообщает общественное телевидение ERT в пятницу, 30 октября.

По информации СМИ, дети шли по узкой улице города, когда на них рухнула стена.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. В результате инцидента в Турции погибли четыре человека, еще около 150 человек получили ранения различной степени тяжести.

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