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Кадыров посоветовал Жириновскому не касаться религиозных тем
Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Кадыров посоветовал Жириновскому не касаться религиозных тем

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал депутата Госдумы Владимира Жириновского извиниться за свои слова и не касаться религиозных тем. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

— Жириновский, извинись за свои слова... Ты противоречишь российской государственной политике, обозначенным приоритетам. Ну а мою государственную позицию все знают, и она проста: меня моя религия обязывает защищать государство и служить правителю — это то, что я стараюсь делать достойно, — написал Кадыров.

Он также добавил, что депутату не следует затрагивать темы религии.

— Да, пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты... Но не упоминай религию, Жириновский, — уточнил Кадыров.

В пятницу, 30 октября, Владимир Жириновский, отвечая на вопрос о последних заявлениях главы Чеченской Республики, заявил, что следует избегать комментариев, которые могут быт расценены как поддержка террористических действий. Он также добавил, что руководителям регионов не стоит вмешиваться во внешнеполитические вопросы.

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Владимир ЖириновскийРамзан Кадыровсодействие терроризму
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