Кадыров заявил, что оценил слова Макрона как мусульманин

Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, раскритиковавший президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда, сообщил, что высказал свое мнение как мусульманин, а не как политик. Об этом он написал в своем Telegram-канале в среду, 28 октября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Кадырова и обратил внимание на то, что во внешней политике России необходимо ориентироваться на линию, формулируемую главой государства.

— Я согласен с Дмитрием Сергеевичем и прекрасно знаю, что главы субъектов не формируют внешнюю политику... Но нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик, — подчеркнул глава Чечни.

Он также отметил, что вновь повторит свои слова в отношении Макрона и «готов это сделать еще тысячу раз». Кадыров добавил, что не может и не собирается «молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией».

Напомним, ранее Макрон заявил, что Франция продолжит поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. По словам французского лидера, это будет сделано «во имя свободы слова». В свою очередь Кадыров потребовал от президента Франции «прекратить нападки на веру», подчеркнув, что издевательское отношение к религии является покушением на ценности других людей.

Высказывания политиков прозвучали на фоне жестокого и резонансного убийства в Париже, где недавно 18-летний исламист на почве религиозной вражды обезглавил школьного учителя. После происшествия Макрон заявил, что власти его страны начнут активную борьбу с носителями радикальной идеологии и созданными ими ассоциациями. В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «нуждается в лечении психических расстройств».

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