Песков прокомментировал критику Кадырова в адрес Макрона

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Вопросы внешней политики определяются главой государства, а не отдельно взятыми губернаторами. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес лидера Франции Эммануэля Макрона.

— Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более не формируют внешнюю политику, не принимают каких-либо решений, — заявил представитель Кремля и призвал опираться в данном случае только на линию, создаваемую президентом РФ Владимиром Путиным.

Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Макрон заявил, что Франция продолжит поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. По словам французского лидера, это будет сделано «во имя свободы слова».

В свою очередь Кадыров потребовал от президента Франции «прекратить нападки на веру», подчеркнув, что издевательское отношение к религии является покушением на ценности других людей.

Высказывания политиков прозвучали на фоне жестокого и резонансного убийства в Париже, где недавно 18-летний исламист на почве религиозной вражды обезглавил школьного учителя. После происшествия Макрон заявил, что власти его страны начнут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций. В ответ на это президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «нуждается в лечении психических расстройств».

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