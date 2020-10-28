Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Генпрокуратура Анкары завела на Charlie Hebdo уголовное дело
Фото: tccb.gov.tr

СМИ: Генпрокуратура Анкары завела на Charlie Hebdo уголовное дело

Ростислав Зубков

В мире

В отношении сотрудников французского журнала Charlie Hebdo будет проведена проверка. Ее организовала Генеральная прокуратура Анкары, передает турецкий телеканал NTV в среду, 28 октября.

Уголовное дело было возбуждено после публикации работниками издания карикатуры на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как добавляет Reuters, ссылаясь на управление по связям администрации президента Турции, Анкара планирует принять юридические и дипломатические меры в связи с публикацией оскорбительного рисунка.

Ранее Эрдоган заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «нуждается в лечении психических расстройств». Такое заявление стало реакцией на высказывания главы Пятой республики об исламе в связи с терактом в пригороде Парижа, где 18-летний исламист на почве религиозной вражды обезглавил школьного учителя. После произошедшего жестокого убийства французского преподавателя Макрон заявил, что власти его страны начнут активную борьбу с носителями радикальной идеологии и созданными ими ассоциациями.

В результате заявления Макрона были широко распространены в исламских государствах и привели к призывам бойкотирования французской продукции со стороны многих религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.

Читайте также: Эрдоган призвал граждан Турции отказаться от покупки французских товаров

уголовное делоТурциякарикатура
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

С русскими морпехами лучше не связываться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Все мнения
О проекте