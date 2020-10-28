СМИ: Генпрокуратура Анкары завела на Charlie Hebdo уголовное дело

Фото: tccb.gov.tr

В отношении сотрудников французского журнала Charlie Hebdo будет проведена проверка. Ее организовала Генеральная прокуратура Анкары, передает турецкий телеканал NTV в среду, 28 октября.

Уголовное дело было возбуждено после публикации работниками издания карикатуры на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как добавляет Reuters, ссылаясь на управление по связям администрации президента Турции, Анкара планирует принять юридические и дипломатические меры в связи с публикацией оскорбительного рисунка.

Ранее Эрдоган заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «нуждается в лечении психических расстройств». Такое заявление стало реакцией на высказывания главы Пятой республики об исламе в связи с терактом в пригороде Парижа, где 18-летний исламист на почве религиозной вражды обезглавил школьного учителя. После произошедшего жестокого убийства французского преподавателя Макрон заявил, что власти его страны начнут активную борьбу с носителями радикальной идеологии и созданными ими ассоциациями.

В результате заявления Макрона были широко распространены в исламских государствах и привели к призывам бойкотирования французской продукции со стороны многих религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.

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