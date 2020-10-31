Первый винный парк в России откроется в Ялте весной 2021 года

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Первый в стране винный парк, строящийся в регионе Большая Ялта, откроется весной 2021 года. Об этом сообщил генеральный менеджер курорта Mriya Resort, на территории которого расположится парк, Самвел Саруханян.

По его словам, открытие планировали провести летом 2020 года. Однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.

— Это новая туристическая доминанта на карте России. Винный парк такого формата будет первым в России. Он станет хабом российского виноделия и развития энотуризма. Проект предназначен прежде всего для того, чтобы раскрыть винную идентичность России на мировой арене, — цитирует Саруханяна ТАСС.

Он также добавил, что в парке появится дегустационная площадка, которая будет располагаться на высоте 46 метров. Также там создадут уникальную коллекцию российских вин.

Предполагается, что проект будет включать в себя гравитационную винодельню, сыроварню, уникальную ахитектурную композицию, 30 гектаров парковой территории с множеством арт-объектов, связанных между собой медиаэкспозицией о философии жизни вина как метафоре жизни человека.

Отмечается, что Крым два года подряд бил рекорды постсоветского времени по росту туристического потока. Так, в 2018 году его посетили 6,8 миллиона туристов, в 2019 году — 7,4 миллиона человек. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии коронавируса, тем не менее регион уже принял более пяти миллионов отдыхающих.

Власти республики рассчитывают, что к концу декабря показатели сравняются с прошлогодними. Причерноморские регионы России (Крым и Краснодарский край) активно развивают винный туризм. Среди крупных производств туристы могут посетить винодельни «Мысхако», «Абрау-Дюрсо» и «Лефкадия».

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