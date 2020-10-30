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Роскачество перечислило современные тенденции в мире вин
Фото: https://pixabay.com/ru

Роскачество перечислило современные тенденции в мире вин

Юлия Захарова

Потребление

Российский «Винный гид» насчитывает пять основных стилей вин — белые, красные, розовые тихие, игристые и ликерные. Но мир алкогольных напитков меняется, и покупателям постоянно предлагают что-нибудь новое. О том, какие тренды существуют в мире вин, рассказали эксперты Роскачества.

Например, производители стали выпускать все больше сухих вин, снижая долю полусладких. Согласно статистике, Россия импортировала на 70 миллионов литров сухого вина больше с 2016 по 2019 год.

Также новыми «обитателями» рынков стали «оранжевые» вина, имеющие янтарный оттенок и более терпкий вкус. Однако специалисты подчеркивают, что подобный цвет для классических белых вин является признаком не определенного стиля, а недостатком, допущенным виноделами.

Еще одним трендом стало преобладание вин с выраженным ароматом фруктов и ягод. При этом такие напитки содержат высокий процент алкоголя. В настоящее время они активно тестируются экспертами.

— В этом году мы вместе с экспертами исследовали 100 вин, получивших наиболее высокие оценки качества по так называемому «профильному методу», который позволяет группе дегустаторов прийти к единому мнению по поводу ароматического профиля вина — фруктовых и других оттенков. С результатами этого исследования мы ознакомим потребителей до конца года, — отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Подобные вина чаще всего употребляют в северных странах, включая Россию. Люди выбирают напитки, произведенные, в частности, на юге Европы.

Минздрав предупреждает: чрезмерное потребление алкоголя вредит здоровью.

Читайте также: В Роскачестве рассказали о повышении цен на вино перед Новым годом

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