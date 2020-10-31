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Сергей Безруков вновь сыграл Сашу Белого в новом клипе Тимати
Тимати и Егор Крид/ Фото: instagram.com/timatiofficial

Сергей Безруков вновь сыграл Сашу Белого в новом клипе Тимати

Захар Чайченко

Звезды

Сергей Безруков предстал в образе полюбившегося фанатам Саши Белого в совместном клипе Тимати, Джигана и Егора Крида под названием «Rolls Royce».

Повествование в клипе идет от лица трех гангстеров — Крида, Джигана и Тимати, которые безнаказанно убивают своих конкурентов, играют в покер и ездят на дорогих машинах. В самом конце повествования бандитское трио уезжает на автомобиле, набитом деньгами.

Джиган предлагает Егору Криду и Тимати поехать по объездной дороге вместо платной, чтобы не «палить бабки». Однако спустя несколько секунд раздаются два выстрела и оказывается, что все это время вместо Джигана с Тимати и Кридом был не кто иной, как Сергей Безруков в роли криминального авторитета 90-х из фильма «Бригада» — Саши Белого.

Клип менее чем за сутки собрал более двух миллионов просмотров и 17 тысяч комментариев. Поклонники обрадовались возвращению любимого персонажа, оставив в комментариях восторженные отзывы: «Безруков талантливый человек! Это как надо сыграть, чтобы вся страна клип Тимати полюбила»; «Всегда знал, что Джигана играет Безруков»; «Концовка — пушка! С возвращением, Безруков».

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Егор КридТиматиДжиган
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