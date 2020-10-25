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Адвокат Жорин опроверг новость о том, что Тимати лишился своего имени
Фото: instagram.com/timatiofficial

Адвокат Жорин опроверг новость о том, что Тимати лишился своего имени

Рафаэль Залян

Звезды

Покинувший Black Star рэпер Тимур Юнусов, который известен широкой аудитории под творческим псевдонимом Тимати, смог найти компромисс с представителями лейбла, чтобы использовать творческий псевдоним. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил звездный адвокат Сергей Жорин.

По словам юриста, появившаяся в СМИ новость о том, что артист пытается отстоять свое сценическое имя у лейбла, не соответствует действительности.

— Все эти сообщения не более чем утка и вброс. — отметил Жорин. — Я общался с представителями Black Star и Тимати и знаю, что они урегулировали эту ситуацию без каких-либо конфликтов, мирным путем. При расставании они обговорили все нюансы и ни у кого не осталось никаких претензий по поводу использования торговый марки «Тимати».

Он также отметил, что артисту позволено использовать свое сценическое имя.

Ранее Телеграмм-канал Mash сообщил, что рэпер Тимати, покинувший лейбл Black Star, пытается отвоевать свой псевдоним. Все права на торговые марки «Тимати» и Timati by Timati остались у лейбла, и за использование творческого псевдонима артисту придется платить.

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творчествоТиматиСергей Жорин
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