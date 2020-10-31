Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Грудь или попа»: Настя Ивлеева станцевала тверк и «лопнула»
Фото: instagram.com/_agentgirl_

«Грудь или попа»: Настя Ивлеева станцевала тверк и «лопнула»

Захар Чайченко

Звезды

Звезда «Орла и решки» Анастасия Ивлеева вновь рассмешила подписчиков в своем Instagram-аккаунте забавным роликом. На видео она смотрит запись тверка в исполнении девушки с пышными формами, завидуя ее мастерству и красоте.

Одна из фанаток блогерши подметила, что круглые бедра станут хорошей компенсацией скромному бюсту, однако большая грудь не способна оправдать плоские ягодицы. Ивлеева, последовав ее совету, запихнула в штаны два надувных шарика и станцевала очаровательный тверк.

В конце ролика Анастасия решается подкачать округлые формы, активно работая насосом, однако в итоге она «лопается» вместо своих воздушных шариков.

Реакция подписчиков не заставила себя ждать: «Карди Би отдыхает»; «Ору, кричу, с дивана лечу»; «Пушка-Настюшка».

Читайте также: «Слава не вечна»: блогер Ящук резко отозвалась об Ивлеевой

тверк#InstagramНастя Ивлеева
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пробейте, пожалуйста, килограмм семечек

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прощание с Аввой

Все мнения
О проекте