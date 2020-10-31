«Грудь или попа»: Настя Ивлеева станцевала тверк и «лопнула»

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Звезда «Орла и решки» Анастасия Ивлеева вновь рассмешила подписчиков в своем Instagram-аккаунте забавным роликом. На видео она смотрит запись тверка в исполнении девушки с пышными формами, завидуя ее мастерству и красоте.

Одна из фанаток блогерши подметила, что круглые бедра станут хорошей компенсацией скромному бюсту, однако большая грудь не способна оправдать плоские ягодицы. Ивлеева, последовав ее совету, запихнула в штаны два надувных шарика и станцевала очаровательный тверк.

В конце ролика Анастасия решается подкачать округлые формы, активно работая насосом, однако в итоге она «лопается» вместо своих воздушных шариков.

Реакция подписчиков не заставила себя ждать: «Карди Би отдыхает»; «Ору, кричу, с дивана лечу»; «Пушка-Настюшка».

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