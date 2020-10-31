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«Бродят разные чувства»: таролог оценила шансы на воссоединение Прилучного и Муцениеце
Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

«Бродят разные чувства»: таролог оценила шансы на воссоединение Прилучного и Муцениеце

Захар Чайченко

Звезды

В интернете вновь стали появляться слухи о том, что Павел Прилучный собирается вернуться к своей бывшей жене Агате Муцениеце. Экстрасенс Марианна Абравитова оценила шансы актера на возвращение в семью.

— Воссоединения в будущем Агаты и Павла я не вижу. Хотя там действительно бродят разные чувства, в том числе и идея снова сойтись. Тем не менее подобное им не удастся сделать — дважды в одну воду не войдут, — пояснила таролог.

Абравитова призналась, что не видит Прилучного в холостяках и он долго будет искать свою единственную, прежде чем сделает окончательный выбор. Однако таролог предсказала, что «той самой» будет не Муцениеце, передает портал Newinform.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце подали на развод после десятилетнего брака летом текущего года. Однако актер долго не отчаивался и закрутил роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Совсем недавно стало известно, что актер расстался с новой возлюбленной.

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расставаниеПавел ПрилучныйАгата Муцениеце
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