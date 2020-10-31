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«Она просто в ауте»: Карпович сильно похудела на фоне стресса из-за разрыва с Прилучным
Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

«Она просто в ауте»: Карпович сильно похудела на фоне стресса из-за разрыва с Прилучным

Юлия Ямпольская

Звезды

В СМИ появилась информация, что актер Павел Прилучный бросил Мирославу Карпович. Теперь артистка сильно переживает разрыв.

Друг звезды «Папиных дочек», который пожелал остаться неизвестным, рассказал PopCake, что девушка сильно похудела из-за любовной драмы.

— Похудела до 46 килограммов. С ее ростом это очень критично, но Мира много волнуется. Она хоть и не показывает, что ее очень тревожит ситуация с Прилучным и обвинениями во всех грехах, но на самом деле она просто в ауте, — уточнил он.

Ранее СМИ сообщали, что актрисе Агате Муцениеце ничего не известно о планах ее экс-супруга Павла Прилучного по возобновлению отношений с ней. По словам представителя звезды, она не интересуется жизнью бывшего мужа и его новыми отношениями.

Прилучный и Муцениеце сообщили о решении развестись после восьми лет брака в феврале на своих страницах в соцсети Instagram. Официально пара развелась 15 июня 2020 года. Суд вынес решение о расторжении брака без участия актеров — на заседание они не пришли.

После этого Прилучному начали приписывать роман с Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментирует личную жизнь. В первый раз ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей. Прилучный же призвал людей не распространять слухи о его личной жизни, отметив, что ему неприятны различные сплетни, оскорбления и угрозы в адрес его близких.

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расставаниеПавел ПрилучныйМирослава Карпович
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