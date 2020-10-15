«Фантастическая!»: Карпович кардинально изменила образ

Мирослава Карпович предстала в новом образе в Сети / Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

Актриса Мирослава Карпович опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram кадр, на котором запечатлена в новом образе. Она предстала перед подписчиками короткостриженой блондинкой. Сама звезда сериала «Папины дочки» назвала этот образ «стрижкой-малышкой». Его артистка подчеркнула, надев черное пальто и кожаные сапоги выше колен.

Карпович приняла экстравагантную позу на пьедестале: сзади она оперлась на руки, а одну ногу закинула на другую, обнажив часть бедра.

Многие фанаты знаменитости отметили, что таким сексуальным перевоплощением артистка «умыла» поклонниц Агаты Муцениеце, которые проклинают девушку за то, что та якобы увела у нее супруга — Павла Прилучного, и считают, что разлучница уступает внешним данным бывшей жены актера.

Также пользователи написали множество комплиментов Карпович.

«Ох уж Мира! Заткнула всем рот одной фотографией»; «Фантастическая!»; «Бомбанули так бомбанули»; «Стрижка — зачет!» — оставили комментарии фолловеры.

Напомним, Прилучный и Муцениеце сообщили о решении развестись после восьми лет брака в феврале на своих страницах в соцсети Instagram. Официально пара развелась 15 июня 2020 года. Суд вынес решение о расторжении брака без участия актеров — на заседание они не пришли.

После этого Прилучному начали приписывать роман с Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментирует личную жизнь. В первый раз ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей. Прилучный же призвал людей не распространять слухи о его личной жизни, отметив, что ему неприятны различные сплетни, оскорбления и угрозы в адрес его близких.

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